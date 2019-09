Real Madrid, Perez: “Ci abbiamo provato per Pogba”

Florentino Perez, nella consueta riunione con i soci del Real Madrid, ha parlato di questa sessione di mercato; il presidente ha ammesso che hanno provato a prendere Pogba.

Al termine di questa sessione di mercato è arrivata la consueta riunione dei soci del Real Madrid. Florentino Perez ha commentato così questa sessione di mercato estiva appena conclusa; il presidente ha ammesso che hanno provato a prendere Pogba, ma non solo.

Di seguito le sue parole:

“Abbiamo provato a portare Lewandowski a Madrid più di una volta ma non è stato possibile. Stessa cosa è accaduta con Pogba, la nostra prima scelta, ma il Manchester United non ha voluto vendercelo. Mbappè? E’ fortissimo e ci piace molto, ma se un club decide di non vendere un calciatore noi non possiamo fare nulla.

Non sono assolutamente stanco. Finchè avrò la forza e sentirò il sostegno dei soci e dei tifosi resterò sicuramente in carica per il bene del Real Madrid.”

