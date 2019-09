Arda Turan shock: condanna a 2 anni e 8 mesi di carcere

Arda Turan, ex calciatore di Barcellona e Atletico Madrid, attualmente in forza al Basaksehir di Istanbul, è stato condannato a 2 anni 8 mesi e 15 giorni di prigione per detenzione illegale d’arma da fuoco e per aver sparato con l’intento di intimidire e provocare panico.

Turan è stato invece assolto dall’accusa di molestie sessuali. Lo riferiscono media locali, secondo cui la pena è stata al momento sospesa. Il caso risale allo scorso ottobre, quando il giocatore fu coinvolto in una rissa in un night club della metropoli sul Bosforo con il cantante Berkay Sahin per alcuni apprezzamenti indesiderati alla moglie di quest’ultimo, Ozlem. Il musicista aveva riportato la rottura del setto nasale e Turan lo aveva seguito fino in ospedale, dove aveva esploso alcuni colpi di pistola, che secondo la difesa del calciatore erano però partiti accidentalmente. Per l’ex capitano della nazionale turca si tratta dell’ultimo episodio negativo.

Fonte: ANSA

