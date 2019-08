Maradona jr: “Icardi? Vederlo al Napoli tranquillizzerebbe papà”

Diego Armando Maradona Junior, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss Napoli analizzando la situazione del calciomercato azzurro.

“Milik? Quando si parla di lui penso che noi napoletani siamo tanti passionali e calorosi quanto ingrati. Con questo ragazzo siamo stati davvero tanti ingrati, l’anno scorso ha fatto 17 gol senza rigori, veniva da due infortuni pesanti. Questo è un ragazzo che può avere ancora un grande futuro. Non gli manca niente, bravo con i piedi, bravo di testa. Al di là di Icardi fa bene il Napoli a tenerselo stretto. Vedere Icardi con la maglia del Napoli aiuterebbe ad ammorbidire la posizione di mio padre, tranquillizarlo, ma a prescindere da questo ho sempre pensato che i giocatori vadano giudicati per quello che fanno in campo, ed Icardi in campo ha sempre fatto grandi cose”.

