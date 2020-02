Rolando Maran: “Rog non sarà della partita, domani dobbiamo dare un segnale forte al nostro pubblico”

L’allenatore del Cagliari Rolando Maran nella sala stampa del centro sportivo di Assemini ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli.

Maran chiede ai giornalisti presenti di non parlare delle polemiche che hanno caratterizzato la settimana del Cagliari e di parlare solo di calcio.

“Domani siamo attesi da una gara troppo importante per parlare di altre cose, anche se sono uscite delle cose inesatte ma siamo usciti forti da questa settimana.

Domani dobbiamo dare un segnale forte al nostro pubblico anche per essere aiutati in una gara difficile e sono convinto che domani chi vuole bene al cagliari sarà con noi in trincea.

Non ce lo aspettavamo perché non ha nessun senso. Purtroppo l’infortunio di Pavoletti ha complicato tutto quanto e per questo voglio proiettarmi alla gara contro il Napoli.

L’assenza di Nainggolan? Non so se Gaston Pereiro è pronto anche se una delle possibilità, ma o in partenza o a partita in corso lo utilizzerò. Sono tanti i calciatori che possono prendere il posto di Nainggolan, sono tante le soluzioni che si possono adottare.

Se domani il Napoli fa o meno la partita dipenderà da noi. Ultimamente stiamo concedendo troppo, è il nostro tallone di Achille. Dobbiamo essere bravi a fare noi la partita per rendere efficaci le nostre armi e sfruttare quelle occasioni che in questo periodo abbiamo sfruttato poco.

Rog non sarà convocato, non ha fatto neanche un minuto di partitina. Anche Faragò e Cacciatore saranno fuori. Ceppitelli invece sarà convocato anche se ha minutaggio ridotto.

Abbiamo studiato sia il Napoli che ha vinto con l’Inter che quello che ha perso con il Lecce.

Il Napoli che vedremo sarò anche in funzione di quello che farà il cagliari. Sappiamo che dobbiamo fare un qualcosa di straordinario e dopo una settima particolare è ancora più bello tirarlo fuori.

Concediamo troppo e questa è una cosa da migliorare anche se dopo l’Atalanta siamo la seconda squadra per indice di pericolosità. In questo momento abbiamo solo bisogno di risultati, è questa la giusta panacea.

La carta vincente domani? Il cuore per fare un qualcosa di straordinario contro una squadra straordinaria. Dobbiamo fare una partita di grande coraggio ma anche di grande cuore.

Il Challenge? Credo che un episodio rivisto debba essere interpretato allo stesso modo. Nel momento che c’è un VAR dovrebbe essere tutto monitorato e non ci dovrebbe esser bisogno di una chiamata con una uniformità giusta.

Mai come stavolta abbiamo un’opportunità per dimostrare il nostro valore: per l’avversario che incontriamo, per l’atmosfera che si è creata”.

