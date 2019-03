Marchegiani: “Meret deve crescere, ma sembra che abbia calcato grandi palcoscenici da sempre”

Luca Marchegiani, ex portiere ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Meret? È un ragazzo che deve crescere, ma la naturalezza con cui sia è inserito in un ambiente difficile come quello di un grande club come il Napoli, sembra che abbia calcato questi palcoscenici da sempre. È sereno, fa le cose giuste, è pulito nel modo di parare. Non ha cominciato con gli altri la stagione, si è trovano a fare il titolare del Napoli in un momento in cui la squadra era già rodata, non era semplice, ha passato tutti questi esami in maniera brillante”.

