Marchetti: “Tonali è stato preso in considerazione dal Napoli”

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, è intervenuto l’esperto di mercato Sky Luca Marchetti per parlare delle ultime novità in casa Napoli.

“Lobotka è vicino: il Napoli vuole investire su un regista perché è carente in quel reparto. L’obiettivo è Lobotka e c’è stato un incontro a fine anno con il Celta Vigo. Il Napoli ha offerto 16 milioni più 2 di bonus, il Celta invece ha chiesto 20 milioni di euro senza bonus”.

TONALI PRESO IN CONSIDERAZIONE – “Tonali non è ancora un regista, forse lo diventerà, ma è stato preso in considerazione dal Napoli e da altre società. Il problema è che il Brescia non intende cederlo a gennaio“.

TONELLI – “Tonelli sarà ceduto a gennaio, ha molta esperienza e ci sono dei club che lo stanno cercando: quelli che vogliono salvarsi individuano in lui un bel rinforzo. Il Cagliari potrebbe completare la rosa con Tonelli”

