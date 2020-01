Mundo Deportivo: Lobotka-Napoli affare concluso. Le cifre

Mundo Deportivo: l’affare Lobotka-Napoli sembra essere davvero arrivato ad una piacevole concusione. Tutti i dettagli.

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo il direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Guintoli, volerà in Spagna nelle prossime ore per chiudere la trattativa e consegnare così il primo rinforzo a Gattuso. Dopo le iniziali resistenze del Celta, la società del presidente De Laurentiis ha trovato l’accordo per il prestito di un anno del giocatore a 3 milioni di euro, più altri 17 per il diritto di riscatto.

