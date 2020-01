Mazzola: “Napoli-Inter? Vince il Napoli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Sandro Mazzola, ex Inter.

“Il Torino mi scartò, volevo giocare lì perché sono nato lì. Ancelotti ha fallito a Napoli? Credevo avrebbe fatto bene, a me piace. Probabilmente non è entrato nel clima, nella testa dei giocatori. Forse ha sbagliato a fare i debiti con la bocca. Napoli dà qualcosa al cuore, con tutta la storia, Maradona, si è lasciato trasportare. Quando andavamo a Napoli, trovavamo sempre un altro mondo, non ci trattavano da avversari. Napoli-Inter? Vince il Napoli.”

