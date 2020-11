Marcolin: “Buona partita del Napoli ma Gattuso deve interrogarsi sull’ultima occasione concessa al Bologna”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.“Credo che Gattuso lo abbia detto esternamente per mettere i due giocatori davanti ad uno scarso impegno che nella sua squadra non è consentito. Lui è passato dalla fase in cui è arrivato e si è accomodato su tante cose. Oggi c’è solo la Legga Gattuso e devi per forza allinearti a questo. Anche perché oggi il Napoli sta avendo dei risultati pazzeschi, sta crescendo tantissimo.

A Mihajlovic interessa fare la fase offensiva. Ha voluto cambiare la mentalità della squadra facendola trasformare da difensiva ad offensiva senza cambiarla. Magari potrà perdere punti con Napoli e Sassuolo che vanno forte ma invece li riguadagna con il Cagliari e rischia anche di fare risultato a Roma con la Lazio. C’è l’esempio del Beneventio che a differenza del Bologna sta cambiando e sta facendo un passo indietro.

Osimhen? La sua esultanza per me simbolizza la sicurezza che sta acquisendo. Lo fa anche Ibrahimovic quando segna a differenza magari di Roberto Insigne che quando ha segnato il primo gol in Serie A è esploso dalla gioia.

Il Napoli, però deve interrogarsi su come il Bologna sia arrivato in area con tre passaggi al 90′. Stiamo dicendo che ha giocato bene però queste cose Gattuso deve farle vedere alla squadra e devono interrogarsi su questo. Non puoi permettere al Bologna di arrivare così facilmente in area a fine partita. Al 90′ i centrocampisti devono stare in braccio alla difesa e non quasi sulla trequarti. Mi meraviglio di Bakayoko che in questa occasione è senza uomo da marcare. Il Bologna riparte e la difesa poi scappa come successo già con il Rijeka. C’è un difetto strutturale e sono convinto che Gattuso sia arrabbiato perché la sua squadra si sta ancora specchiando ma a volte deve anche puzzare. Al 90′ non puoi essere bello.”

Comments

comments