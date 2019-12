Marcolin: “La ruota sta girando per il Napoli”

Nel corso di Canale 21, l’ex azzurro Dario Marcolin ha commentato la vittoria sul campo del Sassuolo del nuovo Napoli di Rino Gattuso:

“Sta girando… i miglioramenti ci sono stati, soprattutto nella voglia di recuperare il risultato, portando tanti giocatori in zona offensiva. Il Napoli s’è trovato 4 contro 4, 5 contro 4, ci sono state tante occasioni per Mertens, il gol annullato, la traversa, cose che non vedevamo più. Ha creato tanto, dopo una prima ora di gioco da buttare, ma poi la squadra l’ha voluta”.

