Sconcerti: “ADL ha scelto di non rinnovare i contratti”

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato dei rumors di mercato e dei rinnovi ancora non arrivati:

“Non dimentichiamo che il mercato di gennaio non si fa con i soldi, ma si fa con i prestiti e bisogna vedere cosa c’è disponibile. Berge? E’ costosissimo e molto richiesto. Al Napoli si rimprovera di non aver fatto scelte sui rinnovi o di aver fatto tardi, ma diciamo una cosa sbagliata perché il Napoli ha già scelto di non rinnovare alcuni contratti. Ha fatto delle proposte, loro hanno anche giocato col fuoco, ma mica hanno rinviato ad oggi, non sono bambini!”.

