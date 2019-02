Marino: “Il Napoli deve trattenere Fabian e Zielinski”

Pierpaolo Marino ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato azzurro:

“La Juve è arrivata a Madrid non nelle migliori condizioni fisiche né di rosa ed ha affrontato la gara con un deficit di cattiveria agonistica che è stato invece il fattore trainante dell’Atletico. Il Napoli non ha bisogno di un DG, perché De Laurentiis si dedica al club in prima persona. I risultati sono in linea con il progetto di crescita iniziato in precedenza, per il futuro bisogna rifondare l’attacco e mantenere in organico Ruiz e Zielinski.

La situazione Icardi è chiara: all’interno dello spogliatoio si è rotta la fiducia verso un capitano da parte del gruppo. Ci sono stati motivi legati al comportamento di Wanda Nara che hanno infastidito la squadra e la società ha dovuto avallare la scelta. Godin? Non è da scartare un modulo con la difesa a 3 per l’Inter del futuro. Con Skriniar e De Vrij sarebbe un grandissimo reparto. Allegri è spesso inviso alla tifoseria della Juventus. La sconfitta di Madrid ha palesato qualche problema nel temperamento e nella carica agonistica, soprattutto nella seconda parte della gara.”.

Comments

comments