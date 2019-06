Mario Giuffredi a Casa Milan, possibile un discorso su Mario Rui

Mario Giuffredi, procuratore di Jordan Veretout e Mario Rui, è a Casa Milan per un appuntamento con Maldini; il motivo sono i suoi due assistiti.

Al Milan si potrebbe cominciare a muovere qualcosa dal punto di vista del mercato. Mario Giuffredi, poco fa, è arrivato a Casa Milan per un appuntamento con Paolo Maldini; il motivo dell’incontro può essere per parlare dei suoi due assistiti, Jordan Veretout e Mario Rui.

Il centrocampista francese è anche un obiettivo del Napoli, ma da qualche giorno è uscito fuori anche l’interesse dei rossoneri. Per quanto riguarda il terzino portoghese, invece, Giampaolo lo vede come uno degli obiettivi principali; il discorso per lui quindi si può aprire già oggi.

