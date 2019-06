James-Napoli, l’aiuto può arrivare da Ospina

Il Mattino ritorna sulla trattativa James Rodriguez-Napoli e ipotizza che un eventuale aiuto può arrivare dal portiere David Ospina.

Da qualche giorno è cominciata la Coppa America e David Ospina e James Rodriguez la giocano, insieme, con la Colombia. Il Mattino lo ricorda ed ipotizza che un aiuto per portare James al Napoli può arrivare proprio dal portiere.

L’amicizia che lega i due, con il riscatto di Ospina da parte del Napoli, può favorire l’arrivo del fantasista in azzurro. Il problema da risolvere, però, resta quello della cifra richiesta dal Real Madrid: 55 milioni. Il club madrileno, almeno per ora, non vuole fare sconti sulla cifra.

