Mertens, per il Napoli risulta incedibile

Le voci che volevano Dries Mertens inserito nell’affare Manolas sono smentite da Radio Kiss Kiss, radio vicina alla società.

Ci pensa Radio Kiss Kiss a smentire le voci che volevano Dries Mertens inserito nell’affare Manolas. La società non ha mai fatto il suo nome per la trattativa e, a prescindere da ciò, la Roma vuole i 36 milioni della clausola.

La Radio, da sempre molto vicina alla società azzurra, prosegue riportando l’unica offerta presentata per ora dal Napoli ai giallorossi: il cartellino di Diawara più la parte in contanti. A parte questa offerta, non ce ne sono altre al momento; anche se l’interesse del Napoli per Manolas rimane concreto.

