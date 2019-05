Mario Rui, terzino portoghese, potrebbe lasciare il Napoli per tornare il patria. Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport.

Non solo Elseid Hysaj, il Napoli potrebbe salutare anche un altro esterno: Mario Rui. Il portoghese, che non è partito per Bologna nella trasferta di ieri a causa di alcuni acciacchi, potrebbe salutare la squadra azzurra e magari tornare in patria. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere del Sport per il terzino potrebbe aprirsi la possibilità Benfica.

