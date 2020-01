Martino: “Ieri c’era rigore per il Napoli, non credo che Petagna venga a fare il titolare”

Il giornalista Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8.

“Rigore di Cuadrado? Io credo che sia rigore anche perché con il nuovo protocollo se ne sono davvero chiamati tanti meno netti di questo. Poi, a proposito della sudditanza psicologica, vorrei capire perché ieri ad Insigne è stato fischiato subito un fuorigioco che non c’era mentre alla Juventus è stato prima permesso di segnare.

Petagna? Non si parla di lui come titolare del Napoli. E’ molto diverso da Pinamonti e considerando che quest’ultimo interessa alla Spal non escluderei un giro di attaccanti. Nell’idea di Gattuso Petagna c’entra benissimo.”

