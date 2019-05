Martino: “Sarri alla Juve? Un pugno nello stomaco”

Carmine Martino ha parlato a Radio Kiss Kiss dell’eventualità di un approdo di Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, alla Juve.

Il giornalista Carmine Martino ha commentato la possibilità di un approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juve. Per lui sarebbe come un pugno nello stomaco, ma è anche del parere che nel calcio di oggi non c’è più un’ideologia.

Di seguito le sue parole:

“Sarri alla Juve? E’ un pugno nello stomaco, poi dopo che l’hai assorbito rifletti e pensi al professionista, in un mondo che è cambiato e dove l’ideologia non esiste più.

Lui ha delle doti che tutti abbiamo conosciuto qui a Napoli; è un grande lavoratore, uno stakanovista, che pensa sempre alla squadra ed agli schemi, queste sono qualità che possono piacere alla Juve, ma si tratterebbe di una rivoluzione dove ci sono punti molto distanti.“

