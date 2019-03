Baiano:”Mertens? Momento difficile ma a tutti gli attaccanti capita di mon vedere la porta”

Baiano commenta le ultime prestazioni di Mertens

A Marte Sport Live, l’ex azzurro Ciccio Baiano commenta:

“Mertens? Un finto centravanti come lui ha bisogno di una squadra che giochi palla a terra, questo mi sembra inevitabile. Se si alza la palla, diventa un problema. Quando segnava, la squadra aveva un grande merito perché gli permetteva di esaltare le sue caratteristiche.

Sta vivendo pure un momento difficile, a tutti gli attaccanti capita di non vedere la porta. Ora segna meno anche perché prima era titolare inamovibile con Sarri che non aveva Milik per infortunio. Adesso se la gioca con il polacco che sotto il profilo della realizzazione sta meglio di lui. Si sbloccherà anche lui.

Anche Insigne deve ritrovare il gol con maggiore continuità. Sono sempre convinto che sia necessario l’apporto della squadra”

