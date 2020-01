Pedullà aggiorna su Allan: “Nessuno scambio con l’Inter”

Alfredo Pedullà, tramite il suo portale, aggiorna sulla situazione relativa ad Allan, dopo i dialoghi ripresi tra Napoli ed Inter.

Il giornalista ed esperto di mercato riferisce che non si è parlato di nessuno scambio; i due club hanno riaperto i dialoghi, dopo il cambio di situazione che c’è stato in questi ultimi giorni.

In questi dialoghi non si è parlato di nessuno scambio, ma l’Inter e Conte hanno grande interesse per lui (sia per luglio che per gennaio). Pedullà riferisce che sullo sfondo ci sono anche la Juventus di Sarri ed il PSG interessati a lui.

Comments

comments