Maurizio Compagnoni: “Gattuso bravissimo, oggi la partita con il Barcellona la puoi giocare””

Il telecronista di Sky Maurizio Compagnoni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Gattuso bravissimo grande concentrazione della squadra e una Juventus disconnessa condizionata dalla prestazione degli azzurri.

Il tridente scelto lo puoi usare con squadre meno forti del Napoli.

Oggi la partita con il Barcellona la puoi giocare.

Il San Paolo ritornato è un grande valore aggiunto.

Complimenti a Giuntoli per Demme.

Rodriguez non mi dispiace ma per me il titolare è Mario Rui Callejon potrebbe diventare un grande interno di centrocampo”.

