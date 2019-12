Mediaset – Lobotka, emissari di ADL al lavoro per lui

Il portale di Sport Mediaset riporta una voce di mercato relativa a Lobotka; a quanto pare gli emissari di De Laurentiis sono a lavoro per lui.

Quello di Lobotka, però, sarebbe un acquisto per il mercato di gennaio, a dispetto di quello di Sofyan Amrabat. Un rinforzo in mediana atteso da Gattuso; gli emissari del presidente, riporta il portale, sono al lavoro per avere uno sconto di oltre il 50% sulla clausola.

Il centrocampista ora è in forze al Celta Vigo e la clausola rescissoria è fissata a 50 milioni.

