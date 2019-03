Agata (Il Mattino): “Sfumature di azzurro per l’anello superiore del San Paolo, multicolor per l’anello inferiore. A meno 100 giorni dalle Universiadi manca la formazione dei volontari”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Gianluca Agata, Il Mattino.

“Sulla questione sediolini del San Paolo si è trovata un’intesa con l’anello superiore in azzurro mentre l’inferiore avrà dai sei agli otto colori come la Dacia Arena. Queste due esigenze sono state al centro del tavolo di due giorni fa dove De Laurentiis se n’è andato agitato. Siamo a meno 100 giorni dalle Universiadi e manca la formazione dei volontari ma soprattutto in città non sin sente l’avvicinarsi dell’evento. Si parla più del colore dei siediolini che dell’evento in sè”.

