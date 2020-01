Meret, sondaggi di Inter e Juventus: secco “no” di ADL

Alex Meret, portiere del Napoli, ha ormai dimostrato di essere tra i migliori italiani nel ruolo, tanto da suscitare l’interesse di molti club europei.

Il ragazzo, infatti, piace tantissimo in Premier League ma, secondo quanto riporta Il Mattino, anche Juventus ed Inter avrebbero effettuato un sondaggio, contattando l’agente Federico Pastorello, che ne detiene la procura. Secco “no” da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che non intende in alcun modo privarsi del suo talentuoso portiere.

Comments

comments