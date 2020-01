Finito ai margini del progetto Napoli, Amato Ciciretti con ogni probabilità si trasferirà durante la finestra di mercato invernale.

In Serie B ci sono molti club interessati a lui ma, al momento, è l’Empoli ad essersi mosso in maniera più concreta. Nelle prossime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, il ds toscano Accardi incontrerà la dirigenza partenopea per provare a concludere l’affare.

