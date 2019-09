Napoli-Brescia 2-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella sesta giornata del campionato di Serie A 2019-2020 il Napoli ha affrontato al San Paolo il Brescia dell’ex Corini. Le pagelle di 100×100 Napoli.

Nella sesta giornata del campionato di Serie A 2019-2020 il Napoli ha battuto 2-1 il Brescia. Le pagelle di Football Napoli News.

ANCELOTTI: 6 – Buono l’approccio alla partita e lo sviluppo della manovra anche se qualche errore di troppo nei passaggi per l’eccessiva voglia di fare. Nel secondo tempo è mancata la gestione del pallone e la squadra ha sofferto troppo il ritorno del Brescia e ha provato a porvi rimedio con l’ingresso di Elmas forse tardivo. Non ha potuto completare la rettifica della squadra anche per le sostituzioni forzate di Manolas e Maksimovic ma la gestione del secondo tempo lasciato in mano agli avversari deve far riflettere.

OSPINA: 6 – L’incertezza in uscita gol di Balotelli in una gara che lo ha visto praticamente impegnato solo su una punizione da lontano, poi è determinante nel finale con le uscite alte sui cross avversari.

DI LORENZO: 6,5 – Attento in difesa, quando la partita glielo ha permesso pronto anche a sostenere l’azione offensiva.

MANOLAS: 7 – Segna il gol del 2-0 ma si fa trovare sempre pronto sui calci piazzati. Bene anche in fase di impostazione esce lui e Balotelli trova il gol.

MAKSIMOVIC: 6 – Una partita quasi perfetta condita dall’assist sul gol di Manolas macchiata dal solo errore sul gol di Balotelli

GHOULAM: 6 – Prestazione positiva senza sofferenze eccessive e con qualche buona sortita in avanti.

CALLEJON: 6,5 – Un assist al bacio per Mertens e il solito lavoro prezioso in entrambe le fasi. Ha dovuto rifiatare nella parte centrale del secondo tempo, ma necessità fisiologica per il tanto correre con il gran caldo.

ALLAN: 6,5 – Recupera tanti palloni e rilancia l’azione del napoli, cala alla distanza ma è stato uno dei migliori.

FABIÀN: 6,5 – Giocatore dalla classe cristallina da ordine alla manovra e aiuta tanto nell’interdizione: cala tanto alla distanza e con lui tutta la squadra;

ZIELINSKI: 5 – Una prova incolore salvata da qualche cambio di direzione ma come al solito manca la concretezza nelle sue prestazioni.

MERTENS: 7,5 – Segna corre imposta recupera in difesa, prestazione quasi perfetta.

LLORENTE: 6,5 – Combatte conclude fa gli assist partita positiva, gli è mancato solo il gol.

LUPERTO: (dal 65′ posto di Manolas) 6 – Entra con serenità e non sbaglia nulla.

ELMAS: (dal 73′ al posto di Llorente) 6 – Sfiora il gol e aiuta la squadra a tenere lontano il pallone dll’area di rigore.

HYSAJ: (dal ′ al posto di Maksimovic) S.V. – Entra a freddo e viene subito ammonito ma è attento e non sbaglia nulla.

ARBITRO MANGANIELLO (di Pinerolo): 4,5 – Dopo un primo tempo perfetto a inizio secondo tempo il caldo non gli fa vedere un rigore netto su Llorente e un fallo su Maksimovic in occasione del gol di Tonali annullato giustamente dal VAR. Nel secondo tempo perde lucidità e crea il caos in campo.

