Tonelli torna a Napoli ma il Sassuolo è interessato a lui

La Gazzetta di Modena riferisce che il Sassuolo è interessato a Lorenzo Tonelli, difensore del Napoli rientrato dal prestito alla Sampdoria.

Il Sassuolo è in cerca di un difensore centrale per sostituire Demiral, promesso alla Juventus. A quanto pare i candidati sono due, Romero e Tonelli; per il primo la situazione è più difficile perché dovrebbe rimanere un altro anno a Genoa.

Per il difensore del Napoli, rientrato dal prestito alla Sampdoria, invece la situazione è diversa; la Gazzetta di Modena infatti riferisce che il club neroverde potrebbe inserire una contropartita per arrivare al difensore. Il quotidiano, infine, ipotizza che una delle possibili contropartite può essere Duncan, in scadenza.

Comments

comments