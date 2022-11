Milan, Pioli: “Il Napoli? Dobbiamo arrivare alla sosta con la miglior classifica possibile”

Al termine della sfida contro lo Spezia l’allenatore del Milan, Pioli, ha parlato della classifica del campionato e dell’obiettivo rossonero.

Nel post partita hanno chiesto a Pioli se la vittoria era una risposta al Napoli. L’allenatore del Milan ha risposto così:

“Sappiamo che dobbiamo fare tanti punti, vogliamo arrivare al 13 novembre con la classifica migliore possibile. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Il primo tempo mi è piaciuto, dobbiamo migliorare per chiudere la partita.”

Poi sul gol di Giroud e sul gruppo squadra:

“L’ho subito da Totti un gol come quello di Giroud. C’ero io in panchina alla Lazio (ride, ndr). Una gran palla di Tonali e gran gol di Oli. Ce la siamo complicata. Può succedere di prendere gol, non dobbiamo smettere di giocare: la squadra però continua a crederci, vittoria sofferta. Gruppo spensierato e per questo i gol arrivano alla fine? Spensierato no, fa parte della nostra mentalità di credere in quello che facciamo e rimanere in partita. Per quanto riguardo la mentalità e il carattere non siamo secondi a nessuno.”

