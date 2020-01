Durante la conferenza stampa post Napoli-Inter Gattuso ha risposto a una domanda sulla situazione degli infortunati in casa Napoli che, ricordiamo, contro l’Inter erano Malcuit, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic e Mertens.

“Ci mancano giocatori importanti.

Speriamo di recuperare Koulibaly in questa settimana e Ghoulam che non ha nulla di grave.

Mertens non sarà a disposizione per un’altra settimana, così come Maksimovic“.

