Rino Gattuso e il tifo organizzato: “Disposto a fare un appello e anche a incontrare i tifosi”

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso durante la conferenza stampa del post Napoli-Inter ha risposto anche a una domanda sull’assenza dei gruppi del tifo organizzato nelle curve del San Paolo.



“Noi non dobbiamo pensare al San Paolo. Il Napoli non vince in casa dal 19 ottobre e questo è un dato di fatto e la gente non ci può applaudire.

Sono disposto a fare un appello e incontrare anche se…non è roba mia…

Io penso che non è facile ma non deve essere un alibi. Noi siamo dei professionisti.

Oggi anche io ho sentito dei ‘vaffa’ e che non valgo nulla…va bene…ma devo continuare a lavorare.

E’ giusto che i tifosi si aspettino di più da questa squadra ma che posso dire? Venite allo stadio, incitateci di più poi se perdiamo ci tirate i pomodori, le patate e le arance…posso solo fare questo appello qua.

Poi ci sono altre problematiche a livello di Daspo che non mi riguardano nel senso che non ho le capacità per giudicare questi aspetti”.

