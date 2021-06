Moggi: “La Juventus non alterava i risultati, erano le altre squadre”

Il portale Super News riprende un’intervista di Luciano Moggi fatta al programma “I Tirapietre” su Radio Sport Campania.

Nell’intervista, sul finire, Moggi ribadisce che non era la Juventus ad alterare i risultati ma le altre squadre. Di seguito le sue parole:

“Nazionali? Penso che l’Italia sia la favorita, questa nostra Nazionale se trova un difensore forte, visto che Chiellini ha la carta d’identità scaduta, può fare bene. Ha un centrocampo meraviglioso e un attacco forte. Anche Bonucci va oltre i 33 anni, i limiti sono in difesa. Questa squadra può ottenere risultati.

Prossimo campionato? Il fatto che non ci sia più Conte all’Inter può essere un vantaggio per la Juventus. I bianconeri, comunque, devono mettere a posto il centrocampo: basterebbe guardare ciò che sta facendo Mancini in Nazionale, ha unito senso tattico e qualità dei piedi di Insigne e Jorginho con Barella e Locatelli.

Futuro di Lorenzo Insigne? Penso proprio che resti in azzurro, sarà sicuramente un punto di forza della squadra azzurra, ne sono certo. Gli allenatori che sono arrivati a Napoli hanno preso tutto il buono che aveva costruito Benitez, ricostruire non è affatto facile.

Il vaccino per la rinascita del calcio italiano? Dire ai signori di Report di evitare di fare queste inchieste, inutile fare a lupo a lupo e poi non far nulla. Hanno affossato chi faceva gli interessi del calcio nazionale ed ha vinto un Campionato del Mondo con la propria squadra. La Juventus, per esempio, non ha mai alterato i risultati, lo hanno fatto le altre squadre…“

