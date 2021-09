Moggi: “Napoli-Juventus? Che vinca il migliore, e la migliore potrebbe essere il Napoli”

A Radio Marte è intervenuto il dirigente Luciano Moggi a proposito della partita di sabato 11 settembre tra il Napoli e la Juventus.

Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” Luciano Moggi ha parlato così:

“Spalletti è un buon allenatore, se la squadra lo segue il Napoli farà un buon campionato. La rosa mi piace, forse la panchina lascia un po’ a desiderare. Ma la squadra può competere per la qualificazione alla Champions League. La favorita per lo Scudetto secondo me è l’Inter, che ha cambiato identità senza motivatore Conte e senza giocare di rimessa. Però il Napoli e la stessa Lazio possono fare bene. Napoli-Juventus la vedrò in televisione perché in quel periodo sarò in Francia, magari si vede anche meglio. Che vinca il migliore, non posso fare il tifo per una della due. E la migliore potrebbe essere il Napoli.”

