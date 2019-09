Monica Scozzafava: “Qui a Napoli mi piacerebbero che facessero di più tutti”

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuta Monica Scozzafava, giornalista de Il Corriere del Mezzogiorno, dove ha spiegato il suo articolo.

Monica Scozzafava è voluta intervenire direttamente per spiegare il suo articolo che riguarda il Napoli, in particolare i suoi tifosi. Lo ha fatto a Punto Nuovo Sport Show; di seguito le sue parole:

“Il mio articolo? Te lo spiego subito. Alcune notizie sono interpretate male, in maniera distorta. Una cosa è leggere con serenità un articolo che tratta un argomento, una cosa è leggerlo con il pregiudizio. Ho semplicemente detto, o comunque voluto dire, forse in maniera infelice, che questa è una città che dimostra il proprio amore soltanto con le parole.

Quando bisogna passare ai fatti, è diverso. Mi piacerebbe che tutti facessero di più e parlassero di meno. Il popolo napoletano è invidiato in tutta europa, ma tante volte mostrano un po’ di incoerenza. Dicono di amare la squadra e poi non sostengono la squadra allo stadio.

Oggi quelle che erano considerazioni del passato, che potevamo prendere per buone, sono degli alibi. Oggi chi vuole sostenere la squadra può farlo per poco in una struttura accogliente. I sostenitori delle curve, ci sono sempre e pagano per entrare, a Napoli e quando possono anche fuori Napoli.

De Laurentiis negli anni ha costruito, con tante sfumature discutibili, un club che è cresciuto marginalmente più degli altri, ma è il pappone che non vuole acquistare per non vincere. Una buona parte dei tifosi che imputano al presidente che ha il braccino corto, hanno il braccino corto per primi perché utilizzano piattaforme illegali e non vanno allo stadio. Chiedo coerenza.“

