Aurelio De Laurentiis e compagna sostengono la lotta contro il tumore al seno, in particolare la Susan G. Komen e la Race for the Cure.

Aurelio e Jacqueline De Laurentiis sostengono la Susan G. Komen per la lotta ai tumori del seno. In particolare la Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo pic.twitter.com/OqExwhx5Aa — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 25, 2019

Comments

comments