Montervino: “Il Napoli ha fatto bene nella prima mezz’ora ma ha tirato troppo poco”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Il Napoli nella prima mezz’ora ha fatto benissimo giocando nella metà campo avversaria senza farli respirare. Quando però arrivi 27 o 28 volte in area e tiri solo due o tre volte in porta è troppo poco.

Non credo che Gattuso abbia sbagliato tutto se per 25′ imponi il tuo calcio. Gattuso ha fornito ai calciatori del Napoli ogni informazione sugli avversari che hanno fatto una mossa intelligente spostando Saponara. Credo, però, che Di Lorenzo e Demme non possano essere messi così in difficoltà da un solo cambio tattico come questo. Su Koulibaly e Maksimovic la penso come Gattuso, nella prima mezz’ora direi che è stata una scelta giusta che poi si è rivelata sbagliata anche se di base c’era un rischio.

