Napoli, 29 anni fa la pazza rimonta da Scudetto a Udine

Il 14 gennaio 1990 gli azzurri pareggiano a Udine una gara che sembrava persa e mantengono il primo posto.

Non è un giorno fra i migliori, almeno dal punto di vista dei risultati, il 14 gennaio per il Napoli. La squadra azzurra in questa data ha giocato dieci partite nella sua storia, ottenendo quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Fra le gare più importanti del 14 gennaio va ricordato sicuramente l’insperato pareggio ottenuto a Udine nel campionato di Serie A 1989/1990, poi vinto proprio dagli azzurri.

Gli azzurri alla diciannovesima giornata non si presentarono al massimo della forma ad Udine, e andarono subito sotto con un gol dell’ex De Vitis. I bianconeri poi chiusero, almeno apparentemente, la gara con un gran gol di Mattei al minuto 87.

Ad un minuto dalla fine però un rigore assegnato al Napoli, e trasformato da Maradona, aprì la rimonta che si concretizzò due minuti dopo con una rete di Giancarlo Corradini. Il pareggio fu essenziale per mantenere la testa solitaria della classifica, senza farsi agguantare dall’Inter che restò un punto dietro dopo aver sognato l’aggancio fino all’ultimo secondo.

Questa fu la formazione schierata quel giorno, nell’allora Stadio Friuli, dal mister Albertino Bigon: Giuliani; Ferrara, Francini; Baroni (60′ Zola), Alemao, Renica (19′ Corradini); Fusi, Crippa, Mauro, Maradona, Carnevale.

Autore del gol del pareggio fu Giancarlo Corradini. Nato e cresciuto a Sassuolo, con 230 presenze il calciatore occupa il ventottesimo posto nella classifica delle presenze: 173 in serie A, 34 in coppa Italia, 22 in Europa ed una in supercoppa italiana. Ha segnato 3 gol e vinto 1 Coppa Uefa, 1 Scudetto ed una Supercoppa Italiana. Lasciò il Napoli dopo 6 stagioni per chiudere la carriera proprio nel Sassuolo, all’epoca in Serie D.

