Napoli arbitro del destino Champions dell’Inter, i nerazzurri si giocano la stagione

Napoli ancora una volta arbitro del destino delle altre squadre. Dopo aver condannato Chievo e Frosinone alla retrocessione, oggi deciderà il destino Champions dell’Inter.

I nerazzurri, infatti, non hanno ancora centrato la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Nonostante ciò alla squadra di Spalletti basterebbero due punti tra la partita di questa sera col Napoli e la prossima con l’Empoli per raggiungere l’obbiettivo.

In caso di sconfitta, però, l’Inter rischierebbe seriamente di compromettere una stagione se allo stesso tempo oggi Milan e Atalanta dovessero vincere rispettivamente contro Frosinone e Juventus. In questo caso all’Inter servirebbe solo ed esclusivamente vincere contro l’Empoli, in piena lotta per la salvezza, la prossima giornata.

La stagione dei nerazzurri passa per il San Paolo.

