Sarri non ha dubbi e sa perfettamente cosa vuole

Sarri ha un solo pensiero e le idee chiare sul futuro prossimo.

Nella testa del tecnico, in questo momento, c’è solo la finale di Europa League e la preoccupazione per il grave infortunio occorso a Ruben Loftus-Cheek. La rottura del tendine di achille toglie al tecnico del Cheslea una pedina fondamentale nella partita più importante della stagione e della sua carriera. Un titolo, il primo e la proibire conquista ad un passo, sono questi i pensieri che affollano la sua testa. Una tournée di 3 giorni obbligata dagli sponsors e un calciatore fortissimo perso per almeno 4 mesi. Conoscendo il pensiero del tecnico è facile immaginare cosa gli passi per la testa. Il resto si vedrà. Sulla possibilità di un trasferimento alla Juventus “Solo voci” così l’entourage del mister liquida il tam tam mediatico sul possibile futuro in bianconero. Le voci non fanno vincere i titoli e oggi Sarri ha un solo pensiero in testa: Conquistare l’Europa League.

