Il quotidiano Repubblica ha analizzato la situazione delle squadre di Serie A, a proposito della media spettatori allo stadio.

Il dato più clamoroso è il flop del Napoli, che anche questa sera per l’ultima gara casalinga contro l’Inter non andrà oltre le 30 mila presenze. Il club azzurro è crollato al settimo posto in questa classifica, con una media di 29.201 presenze a partita. Meglio di loro hanno fatto Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio e addirittura la Fiorentina.

