La stagione del Napoli si è conclusa, i giocatori ieri hanno avuto il via libera per le vacanze. Ecco quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno.

La partita di ieri a Bologna ha segnato la fine della stagione per il Napoli. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, dopo la sconfitta di ieri c’è stato il rompete le righe per tutta la squadra. Già giovedì sera i calciatori hanno fatto l’ultima cena di squadra, in un ristorante giapponese.

Comments

comments