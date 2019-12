Napoli-Barcellona: battuta infelice di Clementino, poi il rapper avellinese corregge il tiro

Battuta infelice o comunque riuscita male quella di Clementino. Il rapper avellinese durante il suo concerto a Milano si è forse lasciato trasportare dal desiderio di vedere il Napoli battere il Barcellona ma la battuta anche se scherzosa nulla ha a che fare con il calcio e con chi ama questo sport.

Questa la battuta del rapper avellinese riportata da “calciomercato.com”:

“Tutti pensano che il Barcellona ci farà il c… in Champions League, ma non sarà così. Ci penso io al mio Napoli. Vado nello spogliatoio, faccio sedere Gattuso e dico a Koulibaly: spezza le gambe al numero 10 basso con la barba! No dai, scherzo“.

