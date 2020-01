KKN – Napoli fiducioso sui rinnovi, Lobotka prima scelta

Radio Kiss Kiss Napoli ha riportato gli ultimi aggiornamenti che riguardano i rinnovi di alcuni giocatori e quelli relativi al mercato.

In particolare, il Napoli è fiducioso sul rinnovo di ben cinque giocatori: Milik, Zielinski, Luperto, Maksimovic ed anche quello di Hysaj. Inoltre, tra i centrocampisti azzurri nessuno è tra i partenti.

Per quanto riguarda il mercato, Lobotka è sempre la prima scelta ma ci sono, comunque, altri nomi in lista; infine la Radio conferma le voci su Koutris, aggiungendo che si farà solo se Ghoulam partirà in prestito.

