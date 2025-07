Napoli: Inizia domani giovedì 17 luglio la pre season 2026-26

È tutto pronto a Dimaro Folgarida per l’inizio del 14.o ritiro del Napoli, che coincide con la conquista del quarto scudetto della storia della società del presidente Aurelio De Laurentiis, il secondo legato alla Val di Sole. E proprio lo scudetto tricolore campeggia in tutti gli angoli della borgata sui tabelloni e le bandiere blu impreziosite dagli slogan #ProudToBeNapoli e #AG4IN.

Quello che inizia domani sarà un ritiro a misura di bambini e di famiglie: è questa la parola d’ordine per il ritiro 2025. Il centro di Dimaro sarà infatti interdetto ai veicoli e tutta l’area che porta al centro sportivo sarà pedonalizzata. Lo ha deciso l’amministrazione Comunale di Dimaro Folgarida con l’ordinanza del sindaco Marco Panciera che punta a trasformare gli undici giorni di presenza degli azzurri in una occasione imperdibile di vacanza, divertimento, tifo e relax per i tifosi, grandi e piccini.

La squadra Campione d’Italia è attesa per pranzo allo SportHotel Rosatti e nel pomeriggio sosterrà il primo allenamento allo stadio della SKI.IT Arena che di fatto costituisce l’esordio nella nuova stagione agonistica. Vedrà la squadra partenopea impegnata su quattro fronti: Campionato, Champion League, Coppa Italia e Supercoppa. Di qui l’intenso lavoro di potenziamento dell’organico che il presidente De Laurentiis sta portando in Trentino praticamente al gran completo, come dichiarato ad inizio giugno nella presentazione del ritiro a Palazzo Petrucci.

Oggi Antonio Conte a Castel Volturno ha vissuto il suo primo giorno di scuolacitando un post di Kevin De Bruyne dopo i test medici e atletici svolti in questi giorni. Nel suo Napoli in viaggio verso la Val di Sole ci sarà anche il nuovo acquisto Noa Lang acquistato dal Psv Eindhoven, la stessa società olandese dalla quale nel 2013 arrivò Dries Mertens. C’è un altro particolare che lega i due giocatori: Dimaro come luogo dove indossare per la prima volta la maglia azzurra.

Il Napoli oggi saluterà il centro sportivo di Castel Volturno e domani pomeriggiosposterà il lavoro di campo a Carciato dove troverà un nuovo terreno di gioco di 60×30 metri per il lavoro differenziato, una nuovissima palestra e la tribuna Meledrio da 900 posti che porta a 2.200 posti la capienza complessiva dell’impianto della SKI.IT Arena. Sarà un ritiro all’insegna dell’”Amma fatica” con doppia seduta tutti i giorni, tranne martedì 22 e sabato 26, quando il Napoli disputerà le amichevoli contro l’Arezzo e il Catanzaro. Ma comunque si allenerà al mattino.

Come lo scorso anno Conte si concentrerà sul lavoro, potendo contare su gran parte dell’organico. Fieno in cascina per affrontare fisicamente in maniera tonica i quattro obiettivi della prossima annata, con lo scudetto sul petto e l’orgoglio del ritorno in Champions League da Campioni d’Italia…

AMICHEVOLI: due gli incontri ospitati allo Stadio di Carciato: martedì 22 luglioospite sarà l’Arezzo(SerieC) del presidente Guglielmo Manzo, imprenditore di origini napoletane e grande tifoso dei colori azzurri. Ad oggi sono stati venduti 1.409 biglietti (tribuna centrale esaurita) con disponibilità quindi di ulteriori 800 tagliandi; sabato 26 Luglio a Dimaro giocherà il Catanzaro (SerieB) con biglietti esauriti per la tifoseria del Napoli e disponibilità di 220 tagliandi nella Curva Carciato riservati agli ospiti.

EVENTI: la nuova area eventi realizzata a fianco della Chiesa di Dimaro proporrà ogni sera un frizzante appuntamento.

Tre con la presenza della squadra: domenica 20 lugliol’incontro dei tifosi con 4 giocatori; giovedì 24sarà la volta di Mister Conte affiancato dallo staff tecnico e venerdì 25 ecco il DJ set con la presentazione della squadra al completo:

Cinque le serate dedicate al cinemacon la rassegna “NOTTI AZZURRE: Cinema sotto le stelle”. Per l’occasionel’area eventi la sera si trasformerà in un grande cinema all’aperto dotato di un gigantesco schermo. Il cartellone propone venerdì 18 MISSION IMPOSSIBLE: THE FINAL RECKONING; sabato 19 JURASSIC WORLD LA RINASCITA; domenica 20 luglioDRAGON TRAINER; Lunedì 21 luglioANORA e martedì 22 luglio NAPOLI – NEW YORK. Tutte le proiezioni sono ad ingresso gratuito.

STOP ALLE VETTURE – Come due anni fa il collegamento tra il centro di Dimaro, l’area eventi e la SKI.IT Arena sarà pedonabile, chiuso al traffico. Con questa ordinanza il sindaco Marco Paciera punta a due aspetti significativi: divertimento e sicurezza per i tifosi, esattamente come avvenuto due anni fa. Parallelamente sono stati rinforzati i parcheggi nella zona di Carciato, per il pubblico e la stampa. L’accesso dalla statale è previsto a Monclassico direzione Carciato.

E già stasera Dimaro ha cominciato a palpitare con l’arrivo dei primi tifosi. Da domani è atteso il fiume azzurro dall’Italia e dall’Europa.

