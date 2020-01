Napoli-Juventus da sempre in città è considerata la partita delle partite. Per l’occasione al San Paolo sono previsti oltre 35.000 spettatori, un lusso di questi tempi per lo stadio partenopeo. Tanti i bambini.

Ci saranno anche 4.500 bambini delle scuole e delle scuole di calcio campane che hanno aderito all’iniziativa della SSC Napoli “Tribuna Young” e che andranno a riempire il settore inferiore dei Distinti.

