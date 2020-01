Napoli-Juventus, i precedenti al San Paolo

Domenica sera ci sarà la sfida tra Napoli e Juventus al San Paolo; nei precedenti si può notare che c’è parità tra le due squadre.

In particolare, sia il Napoli che la Juventus hanno ottenuto 23 successi a testa su 73 precedenti. Le altre 27 partite sono terminate con un pareggio.

L’ultima vittoria in casa degli azzurri risale al 2015, dove vinsero per 2 a 1 sui bianconeri; l’ultimo successo della Juventus invece risale a marzo dello scorso anno. Per quanto riguarda l’ultimo pareggio, invece, si deve tornare indietro al 2017, dove la partita si concluse per 1 a 1.

