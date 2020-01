Napoli-Juventus: la prima sfida al passato in casa per gli azzurri

Domani sera ci sarà Napoli-Juventus, la prima volta che gli azzurri sfideranno Maurizio Sarri tra le mura amiche del San Paolo.

Una partita che si prospetta interessante anche sotto altri punti di vista. Per il Napoli si tratta di confermare quanto di buono visto contro la Lazio, mentre la Juventus deve continuare il suo cammino in testa alla classifica.

Oltre a questo c’è da dire che sarà una partita che vedrà due allenatori, Gattuso e Sarri, che utilizzano lo stesso modulo ma in modo diverso. Andiamo a vedere come potranno interpretare il match le due squadre.

Napoli ancora con gli uomini contati a difesa, per la Juventus uomini contati sulle fasce

Per quanto riguarda il Napoli di Gattuso, ci dovrebbero essere i soliti nomi che hanno contraddistinto le ultime partite. Nonostante il recupero di Maksimovic, sembra difficile vederlo in campo domani sera e quindi dovrebbe esserci ancora Di Lorenzo come centrale. L’unica altra novità è Demme al posto di Allan a centrocampo.

Sarri, invece, dovrebbe adottare il 4-3-1-2 con Ramsey dietro Dybala e Cristiano Ronaldo. De Ligt riprenderà il posto di fianco a Bonucci mentre sulle fasce ci saranno Alex Sandro e Cuadrado, gli unici due a disposizione.

Insigne proverà ancora a prendere le redini in mano, pericolo Dybala-Cristiano Ronaldo in casa Juventus

Per quanto riguarda come sarà la partita giocata dal Napoli, particolare attenzione sarà data alla fase difensiva. Gli uomini di Gattuso proveranno ad arginare le sortite offensive della Juventus, in particolar modo quelle di Dybala e Cristiano Ronaldo.

Non sarebbe da meravigliarsi se un altro osservato speciale sarà Ramsey, che giocherà da trequartista; magari potrebbe essere Demme l’uomo su di lui. A Manolas e Di Lorenzo, invece, toccheranno gli straordinari dato che si troveranno spesso a fronteggiare i due attaccanti. Si può tranquillamente ipotizzare che Di Lorenzo sarà l’uomo su Dybala, mentre Manolas se la vedrà con Cristiano Ronaldo.

Demme, oltre al possibile compito di guardare con attenzione Ramsey, dovrebbe avere anche il compito di iniziare l’azione del Napoli. Azione che poi sarà continuata dagli altri due centrocampisti, Fabian Ruiz e Zielinski, con quest’ultimo che proverà anche i suoi inserimenti in area avversaria.

Lorenzo Insigne proverà ancora a prendere in mano le redini della squadra grazie alle sue giocate ed alla sua voglia di rifarsi. Non è difficile ipotizzare che sarà proprio lui l’uomo a cui arriveranno molti palloni giocabili, tra possibili triangolazioni (con Zielinski e Milik) e suoi tentativi con il suo classico tiro dal limite.

Dall’altra parte dovranno essere bravi Callejon e Fabian Ruiz nel creare pericoli ad Alex Sandro. Un’altra piccola attenzione ci sarà da parte di Mario Rui e Hysaj, che probabilmente si alterneranno nel dare il loro supporto in fase offensiva.

La Juventus proverà sicuramente a creare pericoli nelle vie centrali, grazie alle combinazioni tra Dybala, Cristiano Ronaldo e Ramsey; oltre a questo i due terzini, Cuadrado ed Alex Sandro, proveranno a spingere il più possibile sulle rispettive fasce.

Se Matuidi avrà il compito di recuperare palloni, Pjanic avrà quello di gestire il gioco bianconero mentre Bentancur quello di supportare gli uomini offensivi di Sarri.

Una prova difficile, ma che se superata può dare grande motivazione al Napoli

Il Napoli di Gattuso domani sera affronterà una prova molto difficile contro la Juventus; una prova in cui si dovrà dare continuità alla prestazione fornita contro la Lazio. Gattuso e Sarri, tra l’altro, si sfideranno anche per quanto riguarda il modulo, anche se l’allenatore della Juventus utilizzerà il trequartista cambiando un po’ le carte.

Una sfida che come al solito è sempre molto sentita a Napoli; è tempo di portare ciò che si è visto in Coppa Italia in campionato, per cominciare a risalire una classifica che gli azzurri non meritano.

