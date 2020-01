Ospina a KKN: “Dobbiamo portare quello che abbiamo fatto in Coppa nel campionato”

David Ospina ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del Napoli e degli obiettivi da raggiungere in questa stagione; di seguito l’intervista completa.

Un Ospina che ha parlato di tante cose, sia degli obiettivi del Napoli sia della stagione che sta proseguendo. Poi si sofferma sulla partita di domenica e di quello che può fare la squadra.

Di seguito le parole di Ospina:

Ospina sulla vittoria contro la Lazio e l’abbraccio con i tifosi

“Troppo importante la vittoria di martedì contro la Lazio, con una vittoria è più facile continuare a lavorare. Sappiamo che dobbiamo rimanere con i piedi per terre perché manca ancora molto del lavoro da fare. Domenica abbiamo una partita importante e sappiamo che abbiamo la qualità per giocarla.

L’abbraccio con i tifosi di martedì è stato importante, quando abbiamo iniziato la stagione avevamo degli obiettivi per fare cose importanti in questa stagione. Ora invece siamo in questa situazione e dobbiamo pensare alle partite che restano di campionato ed ottenere i 3 punti già domenica.

Sì, la Coppa Italia è un obiettivo importante. Ora dobbiamo mettere quello che abbiamo fatto in Coppa in campionato, dobbiamo mettere la grinta per fare una grande partita contro la Juventus e prendere 3 punti.”

Sulla competizione sana tra i portieri ed i nuovi arrivi

“Si sente anche in Sud America la “Garra”, dobbiamo metterla in campo domenica sera. Abbiamo i giocatori e abbiamo la qualità per fare la partita. Quando il portiere commette un errore è più visto rispetto a quello di un attaccante, dobbiamo essere forti anche mentalmente ed è importante continuare a lavorare.

Oggi ho la fortuna di lavorare con un grande preparatore dei portieri e con Alex (Meret) ed Orestis (Karnezis). Siamo una piccola famiglia tra noi portieri, c’è sempre competizione sana tra di noi. Penso che per l’Italia è bellissimo avere un portiere come Alex, competizione sana perché tutti vogliamo giocare. Dopo la decisione è dell’allenatore per chi va in campo e gli altri due sono lì per aiutare.

Più importante è rimanere con i piedi per terra, dopo la vittoria di martedì. Sappiamo che è difficile la situazione ma abbiamo l’esperienza per uscirne fuori. Demme e Lobotka si stanno inserendo benissimo, possono aiutare la squadra per uscire da questa situazione.

Penso che sono due grandi calciatori ed aiutare la squadra con questo sistema ed uscire dalla situazione. Gattuso vuole questa voglia in campo, con tutto quello che ha lasciato Ancelotti possiamo finire la stagione andando avanti il più possibile.”

Sulla sfida al Barcellona, alla Juventus ed il futuro

“Contro il Barcellona è una partita importantissima, ma dobbiamo pensare prima quello che c’è in questo momento. Poi c’è il tempo di vedere per quella partita; quelli della Juventus sono giocatori di altissimo livello, puoi studiarli per la partita che ci sarà ma poi si deve fare la partita con la voglia che abbiamo.

La Juventus è una squadra fortissima ma noi vogliamo uscire da questa situazione e noi lo stiamo dimostrando. Con una vittoria è più facile continuare a fare le cose, e dobbiamo continuare così per fare le cose bene. Il gruppo può avere un grande futuro e che può continuare a crescere.

Il Napoli può continuare con questi giocatori e dopo aspettiamo per capire cosa vuole fare la società. Con Cuadrado ho un bellissimo rapporto e per me è come un fratello, siamo i due più vecchi della nazionale colombiana e stiamo sempre in contatto.“

Comments

comments