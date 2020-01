Napoli-Juventus: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Questa sera alle 20,45, allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta, il Napoli di Gennaro Gattuso riceverà la visita della Juventus dell’ex Sarri.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli: (4-3-3) Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Juventus: (4-3-1-2) Szszesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Sarà il confronto numero 154 tra Napoli e Juventus in Serie A. 32 le vittorie azzurre, 48 i pareggi e 73 le vittorie bianconere.

Arkadius Milik, capocannoniere del Napoli fino a questo momento, non ha ancora trovato la rete in carriera contro la Juventus.

Callejon ha segnato 4 gol alla Juventus. Di più solo a Lazio (6) e Verona (5).

Il Napoli si trova al sedicesimo posto nella classifica dei punti ottenuti in casa: solo 11 in 10 partite. 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. L’ultima vittoria in campionato risale al match contro il Verona del 19 ottobre.

