Napoli-Lecce: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Il Napoli di Gattuso riceve la visita del Lecce di Liverani nella ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli: (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Lecce: (4-3-1-2) Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Petriccione, Barak; Saponara; Falco, Lapadula.

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Sarà il confronto numero 22 tra Napoli e Lecce in Serie A: fino ad ora 10 vittorie azzurre, 4 sconfitte e 7 pareggi.

Mertens è tornato dall’infortunio e ha anche segnato il gol del definitivo 4-2 alla Sampdoria. Ora è a quota 119 reti con la maglia del Napoli, Hamsik a 121. Manca poco.

Il Napoli è dodicesimo nella classifica dei punti conquistati in casa: solo 14 in 11 giornate. 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

La squadra di Liverani viene da una straordinaria vittoria per 4-0 contro il Torino. I giallorossi non vincevano dal 30 novembre.

Prima sfida al Lecce in carriera da allenatore per Gattuso e prima sfida anche a Liverani in panchina per il tecnico del Napoli.

