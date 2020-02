RILEGGI IL LIVE – Napoli-Lecce 2-3 (29′, 61′ Lapadula, 48′ Milik, 82′ Mancosu, 90′ Callejon)

Gentili lettori, grazie per aver seguito il nostro live testuale: il Napoli è stato sconfitto in casa dal Lecce. Prossimo appuntamento mercoledì, alle 20:45, per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, a San Siro contro l’Inter. Vi auguriamo un buon proseguimento.



Finisce il match: il Lecce passa, a sorpresa, al San Paolo. Azzurri che, dopo tre successi di fila tra Coppa Italia e campionato, cadono nuovamente tra le mura amiche.

90’+ Ci prova Lozano, Vigorito risponde di pugno!

5 minuti di recupero.

Intervento maldestro di Lucioni che favorisce Callejon, lo spagnolo in rovesciata batte Vigorito.

90′ Accorcia le distanze il Napoli! Ha segnato Callejon!

84′ Cartellino giallo per Demme, che abbatte Saponara. Ammonito anche Petriccione, per un fallo precedente.

Splendida esecuzione del centrocampista giallorosso che trova l’incrocio: la palla, con un bacio al palo, si insacca. Nulla da fare per Ospina.

82′ Il Lecce cala il tris! Ha segnato Mancosu.

80′ Ammonizione per Mario Rui: il portoghese ferma in maniera irregolare la ripartenza salentina.

78′ Ammonito il portiere leccese Vigorito per perdita di tempo.

76′ Gattuso si gioca la carta Lozano: fuori Insigne.

74′ Secondo cambio per il Lecce: esce Falco, autore dell’assist sul secondo gol di Lapadula; al suo posto Mancosu.

73′ Milik va giù in area di rigore: cartellino giallo per simulazione.

71′ Grande risposta di Ospina! Il portiere colombiano dice di no a Barak, che aveva colpito di testa.

68′ Sostituzione per Liverani: Petriccione prende il posto di Majer.

67′ Pallonetto di Insigne, Vigorito non trattiene e in spaccata Milik prova a ribadire in rete: palla fuori di poco.

Secondo cambio per il Napoli: esce Politano, entra Josè Callejon.

Falco crossa e trova la testa di Lapadula, che svetta su Di Lorenzo e batte per la seconda volta Ospina.

61′ Ha segnato il Lecce: ancora Lapadula!

57′ Cartellino giallo per Zielinski, autore di un fallo su Falco.

55′ Che occasione per Insigne! Grandissima imbucata di Mertens per il capitano che, da posizione leggermente defilata, si fa ipnotizzare da Vigorito.

Insigne innesca Mertens, che mette la palla al centro per Milik che, solo, davanti a Vigorito, insacca, per il gol del 1-1.

48′ Gol del Napoli! Ha segnato Milik!

Gattuso si gioca già il primo cambio: Dries Mertens prende il posto di Lobotka, cambia sistema di gioco il Napoli.

Inizia il secondo tempo!

45′ Senza recupero termina la prima frazione di gioco.

42′ Azione manovrata del Napoli, che manda Mario Rui al cross: Politano viene anticipato, palla in corner.

38′ Bella iniziativa di Politano, che si accentra e calcia con il sinistro: tiro troppo strozzato, con il pallone che termina abbondantemente fuori.

37′ Cartellino giallo per Koulibaly, intervenuto in maniera dura su Lucioni.

35′ Palo esterno di Insigne! Il numero 24 spalle alla porta, con il portiere in uscita, cerca il pallonetto, colpendo solo la parte esterna del montante.

Saponara serve Falco al centro dell’area, l’attaccante calcia di prima intenzione, trovando la respinta di Ospina ma il più lesto a fiondarsi sul pallone è Lapadula, che insacca a porta sguarnita.

29′ Gol del Lecce! Alla prima occasione i salentini trovano il vantaggio con Lapadula.

24′ Altra palla persa dal Lecce, Insigne innesca Milik, che da posizione defilata riesce a centrare solo l’esterno della rete.

24′ Tentativo di Mario Rui dalla distanza, blocca in due tempi Vigorito.

19′ Il Lecce perde una palla sanguinosissima al limite dell’area, Zielinski però sbaglia il tocco per Milik, che si sarebbe ritrovato a tu per tu con il portiere.

14′ Zielinski vicinissimo al gol! Altro bel traversone di Mario Rui, Zielinski impatta di testa da pochi passi ma, clamorosamente, non riesce a insaccare!

12′ Napoli che tiene in mano il pallino del gioco, con il Lecce che non è praticamente mai riuscito a superare il centrocampo

10′ Altra occasione per gli azzurri! Cross dalla sinistra di Mario Rui, Milik svetta di testa ma il pallone termina alto sopra la traversa di Vigorito.

7′ Ancora Insigne! Colpo di tacco di Milik che libera Lobotka, lo slovacco crossa verso il centro, trovando la testa di Insigne: c’è una deviazione, palla in calcio d’angolo.

4′ È per il Napoli la prima chance della gara: Insigne riceve palla a centro area, controlla e cerca la conclusione, ma trova la ribattuta della difesa salentina, che allontana.

SI PARTE!

15.00 Sarà il Lecce a battere il calcio d’inizio.

14.58 Le due compagini tornano in campo: risuona l’inno della Serie A.

14.52 Lo speaker “Decibel” Bellini annuncia le formazioni: grandissima ovazione per Kalidou Koulibaly, al rientro dall’infortunio.

14.47 Anche i calciatori del Lecce lasciano, momentaneamente, il terreno di gioco.

14.44 Gli azzurri hanno terminato la fase di riscaldamento e fanno rientro negli spogliatoi.

14.30 Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Cari lettori di 100x100Napoli, benvenuti al live testuale del match tra Napoli e Lecce, valevole per il 23° turno del campionato di Serie A.

Comments

comments